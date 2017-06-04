В посольстве проверяют сообщения об убийстве в Баварии мальчика из России

БЕРЛИН, 4 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Посольство России в Германии совместно с российским генконсульством в Мюнхене проверяет появившуюся в СМИ информацию об убийстве пятилетнего мальчика из России в лагере для беженцев, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства Денис Микерин.

Местные СМИ ранее сообщили, что мужчина из Афганистана убил пятилетнего мальчика из России в лагере для беженцев в Баварии, его мать получила ранения, нападавший был застрелен. Полиция Баварии подтвердила, что афганский гражданин убил пятилетнего ребенка, его мать-россиянка получила ранения, второй ребенок не пострадал.

"Посольство России в ФРГ вместе с генконсульством России в Мюнхене проверяет появившуюся информации о происшествии с возможным участием граждан России. По появлению дополнительных сведений информируем дополнительно", — сообщил Микерин.