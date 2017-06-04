Аваков рассказал о новой жесткой линии поведения украинской полиции

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что отделениям Национальной полиции разослано руководство о жесткой линии поведения с рейдерами. Об этом глава МВД написал на своей странице в Facebook.

"Все члены банды задержаны, а сегодня суд арестовал всех 45ти сроком на 2 месяца без права залога. Это наша новая жесткая линия. Не понятно? Тогда мы идем к вам", — гласит сообщение Авакова.

Подобные высказывания стали реакцией на сообщения о том, что в Винницкой области группа из 45 человек предприняла попытку захвата сельскохозяйственного предприятия.