В Германии мужчина из Афганистана взял в заложники и убил русского мальчика

РИА НОВОСТИ. МУЖЧИНА ИЗ АФГАНИСТАНА ВЗЯЛ В ГЕРМАНИИ В ЗАЛОЖНИКИ И УБИЛ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА ИЗ РОССИИ, РАНИЛ ЕГО МАТЬ, БЫЛ ЗАСТРЕЛЕН ПОЛИЦИЕЙ – СМИ