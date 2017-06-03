Exit poll: партия Нила Ушакова может потерять власть в Рижской Думе

РИГА, 3 июн — РИА Новости. Объединенный список "Согласия" и партии "Честь служить Риге", который возглавляет первый русский мэр Риги Нил Ушаков, возможно, утратит большинство в Рижской думе, свидетельствуют данные опросов с участков.

Выборы в местные органы власти прошли в Латвии в субботу. По данным экзит-поллов, за правящий блок проголосовали 42,9% опрошенных, что позволит ему получить 29 мандатов из 60 в Рижской думе.

На прошлых выборах в 2013 году за блок Нила Ушакова и Андриса Америкса проголосовали 58,54% избирателей, что позволило партиям, поддерживающим Ушакова, занять 39 депутатских кресел в Рижской думе из 60. Перед этими выборами все партии, не поддерживающие Ушакова, заявляли, что не собираются вступать с ним в коалицию. Таким образом, нынешний мэр Риги рискует не набрать достаточное количество голосов в поддержку своей кандидатуры на пост главы латвийской столицы.

Второй самой популярной политической силой в Риге был совместный список Латвийского объединения регионов и партии "Для развития Латвии" во главе с Мартиньшем Бондарсом — по данным опросов избирателей, за него проголосовали 17,01% рижан. Третье место заняла Новая консервативная партия — 13,57% голосов.

"Единство" набрало 9,57% голосов, "Все для Латвии" 8,26%.

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