Exit poll: партия Нила Ушакова лидирует на выборах в Рижскую Думу

РИГА, 3 июн – РИА Новости. Блок партий "Согласия – Честь служить Риге", которая руководит Рижской Думой, лидирует на выборах, свидетельствуют данные exit poll.

По данным опросов на участках, "Согласие — ЧСР" получают поддержку 42% рижан. За ними идет Латвийское объединение регионов – 17,1%, Новая консервативная партия — 13,57%, "Единство" — 9,57%, Национальное объединение — 8,26%.

В ходе exit-pool было опрошено 2250 человек, из которых 624 отказались ответить на вопросы.

В субботу в Латвии прошли выборы в местные органы власти. Латвийцы выбирали 1614 депутатов в 119 избирательных округах: девяти городах республиканского значения, в том числе в Риге, и 110 краях.

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