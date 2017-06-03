НАТО не располагает информацией о заявлении Путина про вступление в альянс

БРЮССЕЛЬ, 3 июн — РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО не располагает информацией в связи со словами президента РФ Владимира Путина о вступлении России в альянс, заявил РИА Новости в субботу представитель НАТО.

"У нас нет информации по этому вопросу", — сказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать слова российского президента.

Ранее издание Politico привело выдержки из интервью, которое Путин дал режиссеру Оливеру Стоуну. В нем глава государства говорит, что на одной из последних встреч с Биллом Клинтоном, когда тот занимал пост президента США, в ходе дискуссии сказал: "Может быть, посмотреть на такой вариант, что Россия вступит в НАТО". По словам Путина, "Клинтон ответил: я не против".