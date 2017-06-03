В Латвии закрылись избирательные участки

Голосование на выборах в Латвии. Архивное фото

Голосование на выборах в Латвии. Архивное фото

РИГА, 3 июн – РИА Новости. Избирательные участки на выборах в местные органы власти, проходивших в субботу в Латвии, закрылись, передает корреспондент РИА Новости.

В ходе выборов латвийцы выбирали 1614 депутатов в 119 избирательных округах: девяти городах республиканского значения, в том числе в Риге, и 110 краях.

В выборах принимали участие 8945 кандидатов, представляющих 599 партийных списков. В думы местных самоуправлений избираются, в зависимости от числа жителей, девять, 13, 15, 17 или 19 депутатов, в Рижскую думу — 60 депутатов.

По всей стране работало 950 избирательных участков, которые открылись в 7.00 субботы. Кроме того, с 31 мая по 2 июня по всей стране проходило предварительное голосование.

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