В ДНР заявили об обстреле территории Донецкой фильтровальной станции

ДОНЕЦК, 3 июн — РИА Новости. Минобороны ДНР заявило об обстреле украинскими силовиками территории Донецкой фильтровальной станции (ДФС).

Ранее в Минобороны ДНР заявили, что в результате обстрела в пятницу вечером снова была обесточена ДФС. Она находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Станция обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.

"Под обстрел ВСУ попала территория ДФС. Обстрел велся с направления населенного пункта Новоселовка с применением минометов различного калибра", — сказал представитель Минобороны ДНР.