ДОНЕЦК, 3 июн — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли запад Донецка, повреждено семь домов, сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Сегодня около 15.00 подразделениями ВСУ был произведен минометный обстрел по поселку Старомихайловка, в результате чего повреждения получили семь домостроений", — сказал журналистам Басурин.

По его словам, в этот же момент с позиций силовиков был открыт огонь по подконтрольной Киеву Красногоровке.

"По предварительным данным, обстрел города произошел с позиций Нацгвардии Украины. Мы не исключаем, что боевики Нацгвардии имели цель спровоцировать подразделения ВСУ на обстрел территории ДНР. Что фактически и последовало. Вечером, около 19.30 украинские силовики продолжили обстрел наших территорий, теперь уже района Ясиноватой, применив минометы и тяжелую артиллерию", — добавил Басурин.

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