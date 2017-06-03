Путин уверен, что слежка Вашингтона за союзниками вредит безопасности США

ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что слежка американских спецслужб за своими союзниками наносит ущерб национальной безопасности самих США.

"Следить за союзниками, если вы действительно считаете их союзниками, а не вассалами, это неприлично. Это подрывает доверие, а значит, в конечном итоге наносит ущерб собственной национальной безопасности", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.

Отрывки интервью опубликованы на сайте телеканала Showtime.

Отвечая на вопрос о работе российских спецслужб, Путин подчеркнул, что их деятельность осуществляется в соответствии с законодательством.

"Думаю, что они работают хорошо. Наши спецслужбы работают исключительно в рамках действующего законодательства", — сказал он.

О слежке спецслужб США за своими союзниками, включая лидеров государств, в частности за федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, стало известно после разоблачений экс-сотрудниками АНБ США Эдварда Сноудена.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне московского аэропорта.

Россия тогда предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. 1 августа 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года Сноудену был продлен вид на жительство до 2020 года.