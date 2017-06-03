Ряд африканских стран попросили у Евросоюза 50 миллионов евро

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Африканские страны Сахельского региона просят у Европейского союза 50 миллионов евро на реализацию проекта по созданию сил для противостояния исламистским военизированным группировкам, передает агентство Рейтер со ссылкой на военачальника Мали.
"Совет министров стран G5 Sahel обращается к ЕС с просьбой финансово поддержать размещение и функционирование совместных сил G5 Sahel", — заявил генерал из Мали Дидье Дако (Didier Dacko) в ходе встречи военачальников группы G5 Sahel, представителей ЕС и вооруженных сил Франции.
Франция проводит в Сахаро-Сахельском регионе военные операции. Например, операцию "Бархан", целью которой является стабилизация африканского региона Сахель и борьба с терроризмом. С 2013 года Франция направила для участия в операции в Мали около четырех тысяч военнослужащих.
Ранее 19 мая президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Мали подтвердил обязательства страны по обеспечению безопасности в Мали и Сахеле.