Явка избирателей на местных выборах в Латвии к 16.00 составила почти 34%

РИГА, 3 июн — РИА Новости. Явка избирателей на выборах в местные самоуправления Латвии к 16.00 субботы составила 33,7% (486,6 тысячи человек), сообщили РИА Новости в Центральной избирательной комиссии страны.

Непосредственно в субботу проголосовали 319 тысяч человек, или 22,11% общего числа избирателей. Еще 167 тысяч человек, (11,6% избирателей) голосовали в дни предварительного голосования, с 31 мая по 2 июня.

Наиболее активно голосование идет в Риге: здесь явка к 16.00 составила уже 45,8%. В Видземе проголосовали 37,6% избирателей, в Латгале — 35,8%, в Курземе — 36,6%, а в Земгале — 32,8%.

В Латвии проходят выборы в местные органы власти, в том числе в Рижскую думу. Латвийцам предстоит выбрать 1614 депутатов в 119 избирательных округах: девяти городах республиканского значения и 110 краях.

Избирательные участки были открыты в 7.00 и будут работать до 22.00.