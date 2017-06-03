СМИ: взрывы во время похорон в Кабуле могли устроить террористы-смертники

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Три взрыва во время похорон в афганском Кабуле в субботу могли устроить террористы-смертники, передает телеканал Tolo News.

Серия взрывов прогремела в субботу на кладбище в Кабуле во время похорон сына члена верхней палаты парламента Афганистана Салима Изадиара, погибшего накануне во время протестов в Кабуле.

Источники в министерстве здравоохранения Афганистана сообщили телеканалу, что число погибших составляет по меньшей мере 20 человек, еще 87 получили ранения. Ранее сообщалось о 18 жертвах. На похоронах, по данным телеканала, присутствовали высокопоставленные лица, в том числе глава МИД Афганистана Салахуддин Раббани и премьер-министр страны Абдулла Абдулла. В результате взрывов они не получили травм.

Абдулла подтвердил информацию о трех смертниках, указав, что они были среди участников похоронной процессии, отмечает телеканал.

​Президент Афганистана Ашраф Гани, чьей отставки в пятницу требовали протестующие, выступил с осуждением взрывов. Местный телеканал 1TV сообщил, что недовольные люди после взрывов уничтожили два полицейских автомобиля.

Движение "Талибан" (запрещенная в РФ организация) заявило о непричастности к взрывам.

Большое количество протестующих собралось в пятницу в Кабуле недалеко от места теракта, унесшего жизни по меньшей мере 100 человек. Протестующие требуют отставки правительства президента Афганистана Ашрафа Гани. Агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев сообщило, что полиция начала стрелять в воздух после того, как некоторые из демонстрантов попытались проникнуть за пределы полицейского кордона.

Также сообщалось об использовании полицией слезоточивого газа и водяных пушек. Протестующие утверждают, что полиция "намеренно открыла по ним огонь". Позднее к разгону толпы присоединились военные.

​Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств, погибли, по последним данным СМИ, 100 человек, пострадали 600. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла ответственность за взрыв в афганской столице.