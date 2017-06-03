Дутерте опроверг, что нападение на казино в Маниле совершили боевики ИГ*

Дым над зданием отеля и казино Resorts World в центре Манилы, Филиппины

Дым над зданием отеля и казино Resorts World в центре Манилы, Филиппины

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Президента Филиппин Родриго Дутерте опроверг сведения, что нападение на казино отеля Resorts World Manila в столице страны совершила террористическая группировка "Исламское государство"*, передает агентство Рейтер.

"Это не работа ИГ*", — приводит агентство слова Дутерте.

Нападение на гостиничный комплекс Resorts World Manila произошло в ночь на пятницу. По данным полиции, злоумышленник, вооруженный штурмовой винтовкой, в одиночку пытался ограбить казино в отеле Resorts World Manila и поджег при этом игровые столы, после чего в заведении возник пожар. Жертвами пожара стали 36 человек, число пострадавших составило 50 человек. Нападавший покончил с собой.

Ранее сообщалось, что ответственность за нападение взяла террористическая группировка ИГ. Глава полиции Филиппин Рональд Дела Роза назвал это заявление пропагандой. Он заявил, что инцидент со стрельбой в гостиничном комплексе в филиппинской столице Маниле являлся ограблением и не связан с терроризмом.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России