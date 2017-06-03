Пушилин сомневается, что Киев потратит деньги ЕС на восстановление Донбасса

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе Денис Пушилин в интервью RT выразил сомнение, что деньги, которые планирует выделить ЕС Украине, пойдут на восстановление Донбасса.

Ранее первый замглавы Верховной рады Украины Ирина Геращенко со ссылкой на комиссара по политике соседства и вопросам расширения Евросоюза Йоханнеса Хана сообщила, что Еврокомиссия (ЕК) рассмотрит вопрос о выделении Киеву еще 50 миллионов евро для гуманитарных и инфраструктурных проектов.

"Если бы деньги тратились на восстановление и строительство новых инфраструктурных объектов, то мы, конечно, только поддержали бы. Но, к сожалению, коррупционная составляющая на Украине и другой ряд преступных действий со стороны этой страны заставляет нас сомневаться, что эти деньги пойдут по назначению, а не будут использованы в военных целях против жителей ДНР", — рассказал Пушилин RT.

Кроме того, отметил он, тот факт, что ЕС предложил деньги украинской стороне, не вызывает удивления, "мы регулярно встречаемся с ангажированностью, двойными стандартами", добавил Пушилин.

"Нашей территории, где украинская армия нанесла разрушения, не уделяется должного внимания со стороны европейских лидеров и организаций", — заявил он.