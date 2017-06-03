Близкого помощника президента Бразилии арестовали по делу о коррупции

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Близкий помощник и друг президента Бразилии Мишела Темера арестован в субботу по делу о коррупции, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя федеральной полиции.
Ранее верховный суд Бразилии одобрил расследование в отношении главы государства Мишела Темера в связи с запросом одного из депутатов после опубликованной порталом Globo аудиозаписи. В ходе беседы Темер якобы дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras. Сам Темер отвергает обвинения и заявляет, что не уйдет в отставку.