В Латвии полиция насчитала 31 нарушение на местных выборах

РИГА, 3 июн – РИА Новости. Государственная полиция Латвии в последние дни зарегистрировала 31 нарушение, связанное с проходящими в стране выборами в органы местного самоуправления, сообщил журналистам начальник главного управления полиции порядка Госполиции Артис Велшс.

В Латвии проходят выборы в местные органы власти, в том числе в Рижскую думу. Предварительное голосование проводилось с 31 мая по 2 июня. В субботу избирательные участки по всей стране открылись в 7.00 и закроются в 22.00.

По данным Велшса, с 31 мая по 3 июня зарегистрировано 31 нарушение, связанное с выборами, в том числе 28 — за минувшие сутки. В двух случаях начат уголовный процесс о клевете: одно дело в Видземе и одно — в Латгалии. Речь идет о размещении в публичных местах материалов о кандидатах с клеветническим содержанием.

Ранее Госполиция сообщала, что в период выборов работает в усиленном режиме.