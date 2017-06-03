Во французском городе Грасс открыли памятник Ивану Бунину

ПАРИЖ, 3 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Памятник русскому писателю Ивану Бунину работы скульптора Андрея Ковальчука открыли в субботу в городе Грассе на юго-востоке Франции.

Бронзовая скульптура высотой два метра изображает Бунина в полный рост: он стоит, опершись на трость. Она установлена в парке виллы Сен-Илер, рядом с городской библиотекой и виллой "Бельведер", где и жил писатель.

Автором памятника стал председатель Союза художников России Андрей Ковальчук.

"Памятник Бунину установлен в саду библиотеки Сен-Илер, мы находимся совсем рядом с виллой, где жил Бунин на протяжении пяти лет. Так что Бунин вернулся в Грасс", — сказали РИА Новости в библиотеке города.

Участие в церемонии открытия приняли посол РФ во Франции Александр Орлов, автор скульптуры Андрей Ковальчук, мэр города Грасс Жером Вио и сенатор Жан-Пьер Леле.

Открытие монумента стало не единственным мероприятием, связанным с Буниным этим летом. Так, уже с субботы все желающие могут посетить выставку французской художницы Ольги Болдырефф "В глазах Бунина", которая, как ожидается, продлится до 30 сентября.

Русский писатель, поэт и переводчик Иван Алексеевич Бунин родился 22 октября (10 октября по старому стилю) 1870 года в Воронеже в дворянской семье. Детство будущего писателя прошло на хуторе Бутырки Елецкого уезда Орловской губернии.

К Февральской и Октябрьской революциям 1917 года Бунин отнесся враждебно и воспринимал их как катастрофу. Дневником событий жизни страны и размышлений писателя в это время стала книга публицистики "Окаянные дни" (1918). 21 мая 1918 года он уехал из Москвы в Одессу, а в феврале 1920 года эмигрировал сначала на Балканы, а затем во Францию. Во Франции первое время жил в Париже, но с лета 1923 года переехал в городок Грасс и приезжал во французскую столицу только на некоторые зимние месяцы.

В 1933 году именно в Грасс пришло известие о том, что Бунин удостоен Нобелевской премии по литературе.

@villedegrasse: Inauguration de la statue d'Ivan BOUNINE, en présence d'une très belle délégation officielle pic.twitter.com/7ufHJDGffY — Ville de Grasse (@villedegrasse) 3 июня 2017 г.

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