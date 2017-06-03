Турецкие строители приветствуют снятие ограничений со стороны России

АНКАРА, 3 июн — РИА Новости. Решение руководства России о снятии почти всех ограничений в отношении Турции окажет позитивное влияние на деятельность турецких строительных подрядных компаний, заявил глава Ассоциации строительных подрядчиков Турции (TMB) Митхат Енигюн.
"Последнее решение властей России для турецких компаний-подрядчиков — это начало нового этапа… Мы не теряли надежды и в период кризиса в двусторонних отношениях. Речь может идти лишь о потерянном времени. Надеемся на новые начинания и проекты", — цитирует Енигюна агентство Anadolu.
По его словам, Россия входит в число стран, где турецкие строительные компании были представлены наиболее широко. "Мы хорошо знаем российский рынок. Российская сторона нуждается в нас, а мы — в работе", — сказал глава Ассоциации строительных подрядчиков Турции.
"Турецкие фирмы до сегодняшнего дня осуществили в России работ на 65 миллиардов долларов, тогда как в целом в мире этот показатель достиг 340 миллиардов долларов, а число реализуемых проектов — 1930", — добавил Енигюн.
Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии, позднее часть ограничений была снята. В начале мая Путин по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил о договоренности по "комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле". Россия и Турция 22 мая подписали в Стамбуле совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле.