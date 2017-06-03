Число жертв серии взрывов на похоронах в Кабуле возросло до 18

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Число жертв серии взрывов во время похорон в Кабуле увеличилось до 18 человек, передает телеканал Tolo News.

Телеканал сообщил о трех взрывах. Ранее сообщалось, что в результате взрывов погибли 12 человек и 18 пострадали. На кладбище проходили похороны одного из погибших во время протестов в Кабуле участников.

Движение "Талибан"* заявила о непричастности к взрывам.

Большое количество протестующих собралось в пятницу в Кабуле недалеко от места теракта, унесшего жизни по меньшей мере 100 человек. Протестующие требуют отставки правительства президента Афганистана Ашрафа Гани. Агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев сообщило, что полиция начала стрелять в воздух после того, как некоторые из демонстрантов попытались проникнуть за пределы полицейского кордона.

Также сообщалось об использовании полицией слезоточивого газа и водяных пушек. Протестующие утверждают, что полиция "намеренно открыла по ним огонь". Позднее к разгону толпы присоединились военные.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств, погибли, по последним данным СМИ, 100 человек, пострадали 600. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за взрыв в афганской столице.

* Террористическая группировка, запрещена в России.