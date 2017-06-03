Порошенко подписал закон о праве поступления в вузы абитуриентов из Крыма

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о дополнительных возможностях для получения высшего образования в украинских учебных заведениях абитуриентами из Крыма, сообщила в субботу пресс-служба главы украинского государства.

Закон о доступе к высшему образованию на Украине абитуриентов из Крыма был принят Верховной радой Украины 16 мая. Его целью является создание дополнительных возможностей жителям полуострова для обучения в высших учебных заведениях, находящихся на территории Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей Украины по результатам вступительных испытаний в пределах установленной квоты. Законом для вступления в вузы этих пяти областей абитуриентам из Крыма устанавливаются квоты в объеме 1000 мест государственного заказа.

"Президент Петр Порошенко подписал закон Украины "О внесении изменений в закон Украины "О высшем образовании" относительно обеспечения права на получение высшего образования лицам, местом жительства которых является временно оккупированная территория Украины", — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Отмечается, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через месяц со дня вступления в силу.

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