Порошенко подписал закон о праве поступления в вузы абитуриентов из Крыма

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о дополнительных возможностях для получения высшего образования в украинских учебных заведениях абитуриентами из Крыма, сообщила в субботу пресс-служба главы украинского государства.
"Президент Петр Порошенко подписал закон Украины "О внесении изменений в закон Украины "О высшем образовании" относительно обеспечения права на получение высшего образования лицам, местом жительства которых является временно оккупированная территория Украины", — говорится в сообщении пресс-службы президента.
Отмечается, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через месяц со дня вступления в силу.
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