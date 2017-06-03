НАТО не отвергло предложение Анкары провести саммит альянса в Турции

АНКАРА, 3 июн — РИА Новости. Союзники Анкары по НАТО не отвергли ее предложение провести саммит НАТО в 2018 году в Турции, заявил официальный представитель турецкого МИД Хюсейн Мюфтюоглу.
"Вопреки утверждениям Die Welt, нет отказа от нашего предложения провести саммит НАТО в Турции. Такие голословные утверждения нацелены на создание негативных представлений о нашей стране", — говорится в письменном заявлении Мюфтюоглу.
По его словам, президент Турции Тайип Эрдоган в ходе встреч с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом предлагал провести один из следующих саммитов альянса в Турции, но решения на этот счет еще не принято.