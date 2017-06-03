Глава МИД ФРГ заявил об усилении сотрудничества с Россией по защите климата

БЕРЛИН, 3 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что министерство экологии Германии договорилось об усилении сотрудничества с Россией по защите климата, сообщает издание Handelsblatt.
"Я твёрдо убеждён, что российский президент гарантированно одобряет такие соглашения между федеральным министерством экологии Германии и экологической стороной России", — приводит издание слова Габриэля.
Ранее президент США Дональд Трамп озвучил решение выйти из соглашения, так как оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб их экономическим интересам, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского президент предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.