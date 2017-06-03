Глава МИД ФРГ заявил об усилении сотрудничества с Россией по защите климата

Президент РФ Владимир Путин и глава МИД Германии Зигмар Габриэль во время встречи в рамках ПМЭФ-2017

Президент РФ Владимир Путин и глава МИД Германии Зигмар Габриэль во время встречи в рамках ПМЭФ-2017

БЕРЛИН, 3 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что министерство экологии Германии договорилось об усилении сотрудничества с Россией по защите климата, сообщает издание Handelsblatt.

Габриэль в пятницу в Санкт-Петербурге встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. По данным Handelsblatt, политики обсудили выход США из Парижского соглашения по климату, а Габриэль подчеркнул, что "в прошедшие дни министерство экологии Германии договорилось об усилении сотрудничества с Россией в вопросе защиты климата".

"Я твёрдо убеждён, что российский президент гарантированно одобряет такие соглашения между федеральным министерством экологии Германии и экологической стороной России", — приводит издание слова Габриэля.

Ранее президент США Дональд Трамп озвучил решение выйти из соглашения, так как оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб их экономическим интересам, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского президент предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.