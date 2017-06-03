МККК увеличивает численность персонала и бюджет операции в Йемене

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Международный комитет Красного Креста увеличивает численность персонала и бюджет гуманитарной операции в Йемене, ситуация в стране катастрофична, заявила РИА Новости вице-президент МККК Кристин Берли в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"У нас большая гуманитарная операция в Йемене, и сейчас мы размещаем там дополнительных людей. Также было решено увеличить нашу активность там и выделить на неё больше денег, потому что мы считаем, что ситуация в Йемене для гражданского населения катастрофична", — сказала Берли.

По её словам, сейчас Йемен — это страна, в которую требуется "завозить практически все, что необходимо для проживания, 90% необходимого должно завозиться в страну".

"Но из-за действующего эмбарго почти никаких поставок нет. В стране работают только 35% медицинских учреждений, остальные не функционируют. Есть перебои в поставках медикаментов", — сказала она.

МККК, по словам вице-президента, отправляет в страну в том числе медицинский персонал и лекарства.

"Но то, что мы никогда не сможем сделать — это принести мир и стабильность. Ее должны восстанавливать политики", — заключила Берли.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Поддержку с воздуха и на земле властям оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. В ответ на это хуситы постоянно обстреливают пограничные районы королевства.

Власти Йемена сообщили о вспышке холеры 27 апреля. По данным ВОЗ, в районах, где высок риск заражения, проживают около 7,6 миллиона человек.

По данным ВОЗ, число жертв вспышки холеры в Йемене достигло 315 человек, число заразившихся превысило 29 тысяч. Заболевание распространилось уже в 19 провинциях страны.