В ЛНР сообщили о минометных позициях силовиков у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 3 июн — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики выявила минометные позиции с военнослужащими ВСУ на них в пятистах метрах от линии соприкосновения в Донбассе, заявил в субботу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

"В зоне ответственности 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Катериновка, в 500 метрах от линии боевого соприкосновения, выявлено нахождение минометного расчета", — рассказал Марочко.

По данным Народной милиции, данный расчет расположен там для совершения провокаций. Спикер уточнил, что недалеко от минометных позиций в капонире был зафиксирован БМП украинских силовиков, предназначенный, по мнению Марочко, для огневого прикрытия расчета.

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