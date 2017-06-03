Основатель форума в Давосе признал, что ПМЭФ уровнялся с ВЭФ, заявил Греф

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Клаус Шваб признал, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стал таким же известным и авторитетным, как ВЭФ, это очень высокая оценка, отметил глава Сбербанка Герман Греф.

"В целом форум, организация форума на хорошем уровне. Основатель и руководитель давосского Всемирного экономического форума профессор Шваб… сказал, что если раньше мы передавали опыт Петербургскому форуму, то теперь мы можем констатировать, что мы два равных форума. Это очень высокая оценка со стороны человека, который сделал самую большую площадку в мире", — сказал Греф журналистам.

"Я много раз говорил, что форум не меряется количеством подписанных соглашений. Вообще это не задача форума. Подписанные соглашения на форуме — это, конечно, грандиозная работа перед форумом. Никто не встречается на форуме и не делает вдруг друг другу предложения, это готовится заранее и площадкой форума пользуются для подписания. Эффективность нужно мерить количеством участников и эффективностью проводимых переговоров, потенциальных сделок", — добавил глава Сбербанка.

Согласно его оценке, в этом году состав участников ПМЭФ значительно более представительный, чем в предыдущие годы, а интерес к форуму Греф оценил как самый высокий за последние три года. "В этом году, очевидно, интерес к России, интерес к инвестированию в России выше, чем в прошлом", — отметил он.

По словам Грефа, Сбербанк провел на ПМЭФ большое количество мероприятий, встреч. "На ключевой сессии, по оценкам, было примерно 1800 человек. Это беспрецедентный интерес. Здесь происходит большое количество интересных мероприятий, судя по всему, мы подняли тему, которая интересует всех. На нашем деловом завтраке (Сбербанка — ред.) тоже был высокий уровень присутствия — все первые лица крупнейших иностранных российских компаний, лица правительства", — заключил Греф.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.