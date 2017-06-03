США
3.063 июня13:35МСК
USD56.69+0.15
EUR63.61+0.08
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

США признали, что не способны отразить угрозу КНДР, считает эксперт

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (441)
12:5303.06.2017
(обновлено: 12:56 03.06.2017)
12680
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВид на площадь Ким Ир Сена и Центральную библиотеку Пхеньяна со смотровой площадки монумента идей Чучхе. Архивное фотоВид на площадь Ким Ир Сена и Центральную библиотеку Пхеньяна со смотровой площадки монумента идей Чучхе. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости.  Заявление помощника президента США Кристофера Форда о готовности разморозить диалог с Россией по системе глобальной противоракетной обороны в Европе свидетельствует о неспособности Вашингтона предотвратить угрозу возможной ракетной атаки КНДР, сказал президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Путин: США найдут предлог для расширения ПРО независимо от решений КНДР
Ранее Форд заявил, что устранение ракетных угроз со стороны Ирана и КНДР может вывести дискуссию США и РФ по вопросу противоракетной обороны на качественно новый уровень.

"Во-первых, заявление Форда – это признание того факта, что США не рассчитывают на то, что их система стратегической противоракетной обороны сможет защитить страну от перспективных северокорейских баллистических ракет, которые Пхеньян сможет создать через несколько лет", — сказал Сивков.

Эксперт предположил, что недавние сообщения об успешных испытаниях наземной системы ПРО США, прежде всего, были нацелены на внутреннюю аудиторию, в то время как ее реальные возможности по отражению ракетного удара ещё далеки от заданных американским ВПК характеристик.

Порт Владивостока. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Равносильно войне: в Москве оценили планы США следить за портами в Приморье
Сивков подчеркнул, что России следует использовать любую возможность добиться позитивной динамики в вопросе ПРО, однако при этом не следует безоговорочно доверять американской стороне и осуществлять уступки в одностороннем порядке.

"Конечно, нам стоит идти на переговоры – любые переговоры это всегда лучше, чем хорошая война, но при этом нужно стоит понимать, что США в любой момент могут нарушить условия этих переговоров, а это значит, что северокоейская ядерная программа может быть приостановлена, но ни в коем случае не полностью прекращена", — заключил Сивков.

США в настоящее время развертывают системы ПРО в Европе и в Южной Корее, мотивируя это ракетными угрозами со стороны Ирана и КНДР. Эти действия вызывают серьезную обеспокоенность России и Китая, которые видят в этом угрозу своим стратегическим силам и стратегической стабильности в мире.

В последние годы диалог РФ и США по проблеме ПРО, которая является одной из наиболее давних и острых проблем в двусторонних отношениях, заморожен.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Куда могут долететь ракеты КНДР
Комментировать
+
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Olejeron
Ситуация напоминает семейную на грани развода. Разгневанный муж не может укротить упрямую жену. Жизнь вместе не реальна,что делать??? Расходиться конечно и вариться каждый в своём мире,не убивать же?!
13:01
03.06.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена