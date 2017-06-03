США признали, что не способны отразить угрозу КНДР, считает эксперт

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Заявление помощника президента США Кристофера Форда о готовности разморозить диалог с Россией по системе глобальной противоракетной обороны в Европе свидетельствует о неспособности Вашингтона предотвратить угрозу возможной ракетной атаки КНДР, сказал президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее Форд заявил, что устранение ракетных угроз со стороны Ирана и КНДР может вывести дискуссию США и РФ по вопросу противоракетной обороны на качественно новый уровень.

"Во-первых, заявление Форда – это признание того факта, что США не рассчитывают на то, что их система стратегической противоракетной обороны сможет защитить страну от перспективных северокорейских баллистических ракет, которые Пхеньян сможет создать через несколько лет", — сказал Сивков.

Эксперт предположил, что недавние сообщения об успешных испытаниях наземной системы ПРО США, прежде всего, были нацелены на внутреннюю аудиторию, в то время как ее реальные возможности по отражению ракетного удара ещё далеки от заданных американским ВПК характеристик.

Сивков подчеркнул, что России следует использовать любую возможность добиться позитивной динамики в вопросе ПРО, однако при этом не следует безоговорочно доверять американской стороне и осуществлять уступки в одностороннем порядке.

"Конечно, нам стоит идти на переговоры – любые переговоры это всегда лучше, чем хорошая война, но при этом нужно стоит понимать, что США в любой момент могут нарушить условия этих переговоров, а это значит, что северокоейская ядерная программа может быть приостановлена, но ни в коем случае не полностью прекращена", — заключил Сивков.

США в настоящее время развертывают системы ПРО в Европе и в Южной Корее, мотивируя это ракетными угрозами со стороны Ирана и КНДР. Эти действия вызывают серьезную обеспокоенность России и Китая, которые видят в этом угрозу своим стратегическим силам и стратегической стабильности в мире.

В последние годы диалог РФ и США по проблеме ПРО, которая является одной из наиболее давних и острых проблем в двусторонних отношениях, заморожен.