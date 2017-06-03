Трамп надеется на углубление сотрудничества с Грузией

ТБИЛИСИ, 3 июн — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Президент США Дональд Трамп направил премьер-министру Грузии Георгию Квирикашвили письмо, в котором выразил надежду на углубление двусторонних отношений, сообщает администрация правительства Грузии.

Квирикашвили в начале мая прибыл в Вашингтон по приглашению вице-президента США Майка Пенса с трехдневным официальным визитом, провел встречу с Трампом и Пенсом. Глава грузинского правительства также встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, министром финансов Стивеном Мнучином и министром торговли Уилбуром Россом и сенаторами.

"Дональд Трамп поздравил грузинского премьера-министра Георгия Квирикашвили с Днем независимости Грузии… Трамп подчеркивает результат проведенных в США переговоров с грузинским премьером и отмечает, что администрация США надеется на еще большее углубление двустороннего сотрудничества",- говорится в сообщении.

Трамп отметил, что Грузия вносит важный вклад в обеспечение международной безопасности. "Уважаемый премьер-министр, для меня честь поздравить вас и грузинский народ с Днем независимости 26 мая. Грузию и США связывает тесное активное партнерство, что мы и обсудили в ходе вашего визита в Вашингтон. Это партнерство, по моему убеждению, в будущем еще больше углубится", — сказано в письме.

Трамп выразил благодарность за участие грузинской стороны в миротворческих миссиях НАТО в Афганистане, а также отметил, что ценит партнерство Грузии по урегулированию кризиса в Ираке и Сирии.

"Мы поддержим в будущем ваш выбор, так как демократия и независимость Грузии является примером для всего мира. США твёрдо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ. Я и моя администрация с надеждой смотрим углубление нашего сотрудничества, целью которого является обеспечения мира, добра и безопасности в наших странах", — отмечено в письме.