Организаторы сообщили о возобновлении рок-фестиваля Rock am Ring в Германии

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Рок-фестиваль Rock am Ring в немецком Нюрбурге, где из-за сообщения о террористической угрозе были эвакуированы несколько десятков тысяч человек, возобновится, сообщили организаторы мероприятия.

Ранее полиция сообщила, что проводит расследование после получения сигналов о возможной террористической угрозе на рок-фестивале Rock am Ring в Нюрбурге.

"Rock am Ring 2017 продолжится! После тщательных обысков и прочесывания полицией всей территории фестиваля подозрение в потенциальной террористической угрозе не подтвердилось", — говорится в сообщении в соцсети Facebook.

Ожидается, что фестиваль продолжится во второй половине дня.

Рок-фестиваль Rock am Ring проходит со 2 по 4 июня. В нем принимают участие известные рок-группы Rammstein и Simple Plan, а также экс-вокалист манчестерской группы Oasis Лиам Галлахер, который организовал сольный концерт в поддержку семей жертв теракта, произошедшего 22 мая в комплексе "Манчестер Арена".