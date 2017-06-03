В Раде готовят законопроект о свободном обращении оружия

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Верховной раде идет работа над законопроектом о свободном обращении оружия на Украине.

Об этом сообщил в эфире "5 канала" председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны украинского парламента Сергей Пашинский.

По словам депутата, вначале необходимо определить, каким категориям граждан Украины можно "не бояться давать короткоствольное оружие". К ним могут относиться люди, которые "без замечаний" служили в армии, полиции или в Службе безопасности Украины (СБУ), считает Пашинский.

Соответствующий законопроект может быть рассмотрен на заседании Верховной рады уже осенью, отметил парламентарий.

Власти Украины в апреле 2014 года начали так называемую "антитеррористическую операцию" (АТО) против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В Донбассе с 1 июня вступил в силу очередной режим прекращения огня, при этом обе стороны конфликта уже обвинили друг друга в многократных случаях нарушения перемирия.