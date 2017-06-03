Россия и Сальвадор готовы укреплять сотрудничество во всех сферах

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Сальвадора Уго Роджер Мартинес Бонильи во время встречи в Москве. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Сальвадора Уго Роджер Мартинес Бонильи во время встречи в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его сальвадорский коллега Уго Мартинес заявили о готовности продолжать укреплять сотрудничество между двумя странами во всех сферах, сообщается на сайте МИД РФ.

В сообщении поясняется, что главы двух внешнеполитических ведомств обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Россией и Сальвадором (годовщина установления — 3 июня).

"Министры выразили готовность продолжить совместную работу по укреплению всего спектра связей между двумя странами", — отмечается в сообщении на сайте МИД РФ.

В нем добавляется, что в своем обращении Лавров подчеркнул, что Россия и Сальвадор прошли важный путь становления дружеских и равноправных межгосударственных отношений. По словам главы МИД РФ, двум странам удалось сформировать прочные традиции сотрудничества, основанные на взаимном доверии и уважении, и сблизить подходы по ключевым вопросам международной повестки дня.

"На современном этапе наши государства объединяет близость взглядов на пути формирования нового полицентричного мироустройства с опорой на основополагающие принципы международного права и координирующую роль ООН. Развивается партнерство в рамках механизмов диалога между Россией и интеграционными объединениями стран Латинской Америки", — отмечается в сообщении.

Мартинес, в свою очередь, выразил признательность от имени сальвадорского руководства народу и правительству России "за решительный и неоценимый вклад в развитие Сальвадора".