Россия и Сальвадор готовы укреплять сотрудничество во всех сферах

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его сальвадорский коллега Уго Мартинес заявили о готовности продолжать укреплять сотрудничество между двумя странами во всех сферах, сообщается на сайте МИД РФ.
"Министры выразили готовность продолжить совместную работу по укреплению всего спектра связей между двумя странами", — отмечается в сообщении на сайте МИД РФ.
В нем добавляется, что в своем обращении Лавров подчеркнул, что Россия и Сальвадор прошли важный путь становления дружеских и равноправных межгосударственных отношений. По словам главы МИД РФ, двум странам удалось сформировать прочные традиции сотрудничества, основанные на взаимном доверии и уважении, и сблизить подходы по ключевым вопросам международной повестки дня.
"На современном этапе наши государства объединяет близость взглядов на пути формирования нового полицентричного мироустройства с опорой на основополагающие принципы международного права и координирующую роль ООН. Развивается партнерство в рамках механизмов диалога между Россией и интеграционными объединениями стран Латинской Америки", — отмечается в сообщении.
Мартинес, в свою очередь, выразил признательность от имени сальвадорского руководства народу и правительству России "за решительный и неоценимый вклад в развитие Сальвадора".