В иранском городе Шираз число пострадавших при взрыве выросло до 37 человек

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Число пострадавших при взрыве в иранском Ширазе увеличилось до 37 человек, передает агентство IRNA.
Взрыв произошел в ночь на субботу в одном из супермаркетов города, взрывной волной в соседних магазинах выбило стекла. По данным агентства, 21 пострадавшему медицинская помощь была оказана на месте, еще 16 человек были доставлены в больницы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Как отмечает агентство Fars, власти пока не объявили причины взрыва и не проводят проверку.
Over 30 people injured after blast rocks mall in #Shiraz, Iran. pic.twitter.com/kaaNX8vmx1
— Josh Caplan (@joshdcaplan) 3 июня 2017 г.
#نکمیلی_انفجار_در_بلوار_نصر_شیراز. شدت #انفجار ساختمان بولوار نصر شیراز به حدی بود که دیوارهای این فروشگاه بزرگ فروریخت و موج انفجار به مغازه ها و منازل نزديك خسارت وارده كرده است.. #آتش_سوزی_و_انفجار_در_بلوار_نصر_شیراز.. 🚐رییس اورژانس فارس گفت: در این حادثه ۳۲ نفر تاکنون مجروح که ۱۵ نفر آنها به بیمارستان اعزام شدند.. 🚑عالی منش افزود: 10 دستگاه آمبولانس و یک اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شد.. 🚨مصدومان حادثه به بیمارستان های شهید رجایی و نمازی منتقل شده اند.. 🚨علت این حادثه هنوز مشخص نشده است./صداوسیمای فارس