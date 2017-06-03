В иранском городе Шираз число пострадавших при взрыве выросло до 37 человек

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Число пострадавших при взрыве в иранском Ширазе увеличилось до 37 человек, передает агентство IRNA.

Ранее сообщалось о 32 пострадавших.

Взрыв произошел в ночь на субботу в одном из супермаркетов города, взрывной волной в соседних магазинах выбило стекла. По данным агентства, 21 пострадавшему медицинская помощь была оказана на месте, еще 16 человек были доставлены в больницы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Как отмечает агентство Fars, власти пока не объявили причины взрыва и не проводят проверку.

Over 30 people injured after blast rocks mall in #Shiraz, Iran. pic.twitter.com/kaaNX8vmx1 — Josh Caplan (@joshdcaplan) 3 июня 2017 г.

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