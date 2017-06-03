Евросоюз планирует выделить Киеву миллионы евро на восстановление Донбасса

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Европейском союзе рассматривается вопрос о выделении Украине 50 миллионов евро для восстановления городской инфраструктуры и реализации гуманитарных проектов в Донбассе, сообщает сайт Верховной рады Украины.

Об этом рассказал комиссар по политике соседства и вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан во время своего визита в Донецкую область.

Деньги предполагается вложить в развитие Мариуполя, в частности в промышленное производство, агропромышленную и туристическую отрасли, а также в создание новых рабочих мест.

За последние годы Еврокомиссия выделила Киеву около 400 миллионов евро. Часть из этих средств была направлена на реализацию гуманитарных проектов в Донбассе, в том числе более миллиона евро получил Мариуполь, отмечается на сайте Верховной рады.

Вице-премьер Украины Геннадий Зубко, сопровождавший чиновника из Евросоюза, назвал финансовую помощь ЕС "действительно неоценимой".

Власти Украины более трех лет ведут военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые после государственного переворота на Украине заявили о своей независимости. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

По информации Минстроя ДНР, с начала боевых действий в Донбассе из-за обстрелов повреждены более 25 тысяч домов.