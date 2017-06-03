Лавров обсудит с генсеком МФКК вопросы гуманитарного сотрудничества

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 5 июня обсудит в Москве с генсеком Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК и КП) Эльхаджем Ас Си проблемы международного гуманитарного сотрудничества, сообщается на сайте МИД РФ.

"Планируется обсуждение широкого круга вопросов международного гуманитарного сотрудничества", — говорится в сообщении.

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) была основана в 1919 году в Париже после окончания Первой мировой войны. МФКК и КП возглавляет и координирует международную помощь, оказываемую Международным движением Красного Креста и Красного Полумесяца жертвам стихийных бедствий и техногенных катастроф, беженцам, а также органам здравоохранения в чрезвычайных ситуациях.