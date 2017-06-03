Шаги Трампа ведут к "победе" России, считает экс-советник Обамы Сьюзан Райс

Президент США Дональд Трамп перед объявлением о решении выхода США из Парижского соглашения по климату. 1 июнь 2017

Президент США Дональд Трамп перед объявлением о решении выхода США из Парижского соглашения по климату. 1 июнь 2017

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Экс-советник бывшего президента Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила, что политические шаги президента США Дональда Трампа способствуют "победе" России и Китая и приводят к потере американского мирового лидерства, сообщает газета New York Times.

"С шокирующей скоростью он посеял хаос: препятствуя нашим основным союзам, отвергая американские ценности и отрекаясь от мирового лидерства США. Это большая победа для России и Китая", — отмечает Райс в статье издания.

"И сейчас президент вывел США из Парижского соглашения, ставя нас в противоречие фактически с целым миром. Европа и Китай едины во взглядах на Парижское соглашение, тогда как США изолированы", — отмечает Райс в статье. "Это последнее, катастрофическое решение – удар для глобального послевоенного лидерства США в обозримом будущем. Его не забрали у нас противники, мы не потеряли его в результате экономического кризиса или падения империи. США добровольно отдали это лидерство – потому что мы вышли из игры", — добавила экс-советник.

По мнению Райс, американские политики и граждане должны продемонстрировать союзникам, что США не собираются уступать мировое лидерство. Она добавила, что в отсутствие лидерства Белого дома, американским гражданам необходимо выступать в роли неофициальных представителей государства через туризм, учебу за границей и культурный обмен.