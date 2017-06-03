Силовики 54 раза нарушили перемирие в Донбассе за сутки, сообщили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (25)

Разрушенный в результате обстрелов украинскими силовиками дом в Донецке. Архивное фото

Разрушенный в результате обстрелов украинскими силовиками дом в Донецке. Архивное фото

ДОНЕЦК, 3 июн — РИА Новости. Украинские силовики 54 раза нарушили режим прекращения огня, огонь по населенным пунктам велся в том числе из реактивных систем залпового огня, артиллерии и танков, сообщили в Минобороны ДНР.

"За прошедшие сутки ВС Украины 54 раза нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 22 населённых пункта республики, по которым применялись РСЗО, танки, артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал журналистам представитель Минобороны ДНР.

По данным ведомства, в результате обстрелов повреждены линии электропередачи, питающие Донецкую фильтровальную станцию. В Докучаевске поврежден один дом.