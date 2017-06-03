В Южной Корее освободили дочь главной фигурантки коррупционного скандала

ТОКИО, 3 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Задержанная на этой неделе дочь главной фигурантки коррупционно-политического скандала в Южной Корее Чон Ю Ра была освобождена по решению суда в субботу, сообщило агентство Ренхап.

Чон Ю Ра, 21-летняя дочь главной фигурантки скандала, который стоил президентского поста Пак Кын Хе, была экстрадирована из Дании по запросу южнокорейской прокуратуры и задержана на борту самолета по пути в Сеул в среду. Однако суд отклонил запрос прокуратуры на арест, признав неубедительными его причину и необходимость. После чего Чон Ю Ра была освобождена.

Она принесла свои извинения за то, что "причинила многим столько беспокойства", и пообещала сотрудничать со следствием. В то же время Чон Ю Ра дала понять, что ей ничего неизвестно о делах ее матери. "Есть вещи, о которых я не знаю. Я не считаю себя жертвой, но подчас я спрашиваю себя, почему я не знала об этом", — сказала она журналистам.

Прокуроры Южной Кореи рассчитывали, что допрос 21-летней девушки прольет свет на часть коррупционных схем, созданных ее матерью — ближайшей подругой бывшего президента Южной Кореи Цой Сун Силь. В частности, у прокуратуры есть серьезные основания полагать, что в обмен на политическое покровительство экс-президента компания Цой Сун Силь получила от корпорации Samsung 18 миллионов долларов, которые пошли на обучение Чон Ю Ра конному спорту, покупку лошадей и экипировку. Также существуют подозрения в коррупционном следе в связи с ее поступлением в престижный университет в Южной Корее.

Коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь. Не занимая государственных постов, она вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.

Всего по этому делу были выдвинуты обвинения в общей сложности против 30 человек, включая фактического главу корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна. Пак Кын Хе была отстранена от управления государством 10 марта конституционным судом. Выборы нового президента состоялись 9 мая, им стал Мун Чжэ Ин.