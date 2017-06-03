Силовики обстреляли территорию ЛНР шесть раз за сутки, заявили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (23)

ЛУГАНСК, 3 июн — РИА Новости. Украинские силовики шесть раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы (СПГ, АГС) и стрелковое оружие", — заявляют в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново, Фрунзе, Сокольники и Красный Яр. Всего по территории республики было выпущено 128 снарядов.

"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе с 1 июня. Обе стороны конфликта заявили о готовности соблюдать перемирие, однако уже обвинили друг друга в его нарушении.

Украинские военные, в свою очередь, обвинили ополченцев в 53 нарушениях "режима тишины" в Донбассе за сутки, двое военнослужащих погибли, еще пятеро ранены.

"Ситуация в районе проведения АТО остается сложной, с частичными признаками ухудшения на отдельных направлениях… В течение минувших суток противник 53 раза открывал огонь вдоль всей линии соприкосновения… Двое украинских военных погибли. Еще пятеро бойцов получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков на странице в Facebook.

Как заявляют силовики, на приморском направлении было зафиксировано 25 нарушений: обстреливались Чермалык, Донецкое, Марьинка, Водяное, Гнутово, Талаковка, Павлополь, Богдановка и Новотроицкое. На донецком направлении, согласно заявлению пресс-центра, обстреливались опорные пункты военных возле Авдеевки, Песков, Зайцево и Майорского. На луганском направлении, утверждают силовики, огонь велся по опорным пунктам у Новоалександровки, Новозвановки, Крымского и Станицы Луганской, станции Донецк.