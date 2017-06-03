Силовики обстреляли территорию ЛНР шесть раз за сутки, заявили в республике

ЛУГАНСК, 3 июн — РИА Новости. Украинские силовики шесть раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново, Фрунзе, Сокольники и Красный Яр. Всего по территории республики было выпущено 128 снарядов.
"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.
Очередной режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе с 1 июня. Обе стороны конфликта заявили о готовности соблюдать перемирие, однако уже обвинили друг друга в его нарушении.
"Ситуация в районе проведения АТО остается сложной, с частичными признаками ухудшения на отдельных направлениях… В течение минувших суток противник 53 раза открывал огонь вдоль всей линии соприкосновения… Двое украинских военных погибли. Еще пятеро бойцов получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков на странице в Facebook.
Как заявляют силовики, на приморском направлении было зафиксировано 25 нарушений: обстреливались Чермалык, Донецкое, Марьинка, Водяное, Гнутово, Талаковка, Павлополь, Богдановка и Новотроицкое. На донецком направлении, согласно заявлению пресс-центра, обстреливались опорные пункты военных возле Авдеевки, Песков, Зайцево и Майорского. На луганском направлении, утверждают силовики, огонь велся по опорным пунктам у Новоалександровки, Новозвановки, Крымского и Станицы Луганской, станции Донецк.