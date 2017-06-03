КНДР назвала испытания США по перехвату баллистических ракет "блефом"

ТОКИО, 3 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Проведенные США испытания по перехвату межконтинентальной баллистической ракеты об этом в интервью северокорейскому Центральному телеграфному агентству (ЦТАК) заявил представитель стратегических войск Корейской Народной Армии.

"Тридцатого мая на базе Банденберг в штате Калифорния американские империалисты провели испытание, имитировавшее перехват межконтинентальной баллистической ракеты со стороны нашей республики. Такие действия являются опасной военной провокацией", — говорится в заявлении.

Проведенные испытания, по мнению представителя стратегических войск КНА, "показывают, что подготовка к ядерной войне со стороны США достигла последней стадии".

"Сейчас США блефуют, заявляя об успехе в испытаниях по перехвату МБР, но мы считаем это тщеславной горячностью США, которые находятся в отчаянном положении. США не должны думать, что они могут выдержать ливень ядерного удара наших стратегических сил и сохранить жизнь. Игра с огнем ядерной войны администрации Трампа только ускорит самую большую беду в истории – превращение США в пепел", — считает военный КНДР.

США провели во вторник успешные испытания ракеты, которая способна перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты. Испытывалась так называемая наземная система противоракетной обороны на маршевом участке полета (Ground-based Midcourse Defense, GMD), размещенная в Калифорнии, которая поразила ракету-мишень, выпущенную из района Маршалловых островов в Тихом океана. Мишень была поражена в результате "прямого столкновения".

По данным из открытых источников, комплекс противоракетной обороны США GMD введен в строй в 2005 году. Он предназначен для перехвата межконтинентальных баллистических ракет и их боевых частей в космическом пространстве за пределами атмосферы Земли. В настоящее время для защиты континентальной территории США развёрнуты 30 противоракет на Аляске и в Калифорнии, развёртывание еще 15 ракет планируется завершить в 2017 году.