СМИ: в Ирландии после обнаружения взрывчатки задержали двух человек

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Полиция Ирландии арестовала двух человек после обнаружения взрывного устройства, заложенного в автомобиле в Дублине, сообщает издание Irish Times.

Как сообщается, правоохранители остановили машину и в ходе осмотра нашли взрывное устройство. Позднее на место прибыли саперы. Задержания и досмотр проводились в рамках операции по противодействию деятельности республиканцев-диссидентов, выступающих за вооруженную борьбу за воссоединение с Северной Ирландией.

Полиция эвакуировала жителей близлежащих улиц. По данным издания, правоохранительные органы допрашивают задержанных и проводят расследование.