Венесуэльская оппозиция заявила о 15 тысячах раненых в ходе протестов

МЕХИКО, 3 июн — РИА Новости. Один из лидеров венесуэльской оппозиции, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес заявил в пятницу, что число раненых в ходе протестов в стране достигло 15 тысяч.

Эти данные сильно отличаются от информации официальных властей. Так, защитник народа Венесуэлы, отвечающий за сферу прав человека, Тарек Уильям Сааб называл цифру раненых в 1,1 тысячи человек.

"В нашей стране 15 тысяч человек ранено с 1 апреля, только в Каракасе за неделю, по состоянию на вчера (четверг), была ранена 1 тысяча человек", — сказал Каприлес в ходе прямой трансляции в Periscope.

Число убитых он оценил в 64 человека, хотя ранее последние данные официальных властей приводили цифру в 65 погибших, а правозащитники называли 69 погибших.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.