В Иране более 30 человек пострадали в результате взрыва

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва в иранском Ширазе возросло до 32, сообщил глава службы скорой помощи провинции Фарс Мохоммад-Реза Али Манеш в интервью государственному телевидению.

Ранее иранские СМИ сообщали, что мощный взрыв прогремел в торговом центре в городе Шираз, пострадали не менее 15 человек. Взрывной волной в соседних магазинах выбило стекла.

"Количество раненых увеличилось до 32, 15 из них госпитализированы. Состояние всех потерпевших стабильное. Причины взрыва в торговом центре пока неизвестны", — сообщил глава службы скорой помощи.