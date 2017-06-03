Трамп предложил пост министра ВМС бывшему морскому пехотинцу и бизнесмену

ВАШИНГТОН, 3 июн – РИА Новости. Президент США выдвинул бизнесмена, бывшего капитана морской пехоты Ричарда Спенсера на пост министра военно-морских сил страны, сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент Дональд Трамп выдвинул Ричарда Спенсера на пост министра военно-морских сил", — сообщил пресс-секретарь президента США Шон Спайсер.

В настоящее время Спенсер является совладельцем инвестиционной компании Fall Creek Management и, по информации Белого дома, последние 12 лет работал в финансовом секторе. В прошлом Спенсер, кандидатуру которого долен утвердить сенат, был капитаном морской пехоты и в течение пяти лет служил в Совете по оборонному бизнесу.