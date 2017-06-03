В Латвии начинаются учения НАТО

РИГА, 3 июн — РИА Новости. Международные учения НАТО Saber Strike, в которых примут участие более 2 тысяч военных из восьми стран, стартуют в Латвии в субботу и продлятся до 15 июня.

Объединенные учения сухопутных и воздушных сил Saber Strike под командованием сил США в Европе являются ежегодными. В этом году в них будут участвовать военнослужащие из Латвии, Литвы, Италии, Норвегии, Великобритании, Польши, Словакии и США.

Как отмечало минобороны Латвии, цель учений — совершенствование региональной стабильности и безопасности, укрепление эффективности партнеров и улучшение взаимодействия между вооруженными силами стран-членов НАТО.

НАТО регулярно проводит на территории стран Балтии военные учения. Согласно опубликованному на сайте альянса плану, в 2017 году на территории прибалтийских стран пройдут не менее 16 международных и национальных учений.

В последний раз международные учения НАТО в Латвии проходили с 17 по 30 апреля 2017 года. В учениях под названием Summer Shield XIV принимали участие более 1,2 тысячи военнослужащих из Латвии, США, Болгарии, Эстонии, Канады, Литвы, Великобритании, Люксембурга, Румынии, Словакии, Германии и Швеции.