В Мексике из-за тропического шторма "Беатрис" погибли три человека

МЕХИКО, 3 июн — РИА Новости. Три человека стали жертвами прохождения тропического шторма "Беатрис" по территории Мексики, сообщила служба гражданской обороны штата Оахака.

По данным спасателей, погибли две женщины и один мальчик. Еще один человек считается пропавшим без вести.

"Беатрис", обрушившийся на Оахаку в четверг вечером, привел к значительным разрушениям дорожной инфраструктуры и мостов, оставив без связи с "большой землей" тысячи людей. По данным властей штата, урон нанесен имуществу примерно 300 человек.

Национальная метеорологическая служба Мексики сообщила, что в пятницу утром "Беатрис" ослаб до уровня области низкого давления. Однако власти Оахаки все равно просят федеральный центр объявить в ряде районов штата чрезвычайное положение в связи с последствиями стихии.