Россия ждет от США разъяснений по санкциям в отношении КНДР

ООН, 3 июн — РИА Новости. Россия рассчитывает получить от США разъяснения о введении санкций в отношении представителей РФ в связи с КНДР, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совета безопасности.

"Хотели бы услышать разъяснения от американской стороны в отношении объявленного 1 июня расширения американских санкций в отношении КНДР, под которые попали три российские компании и один гражданин нашей страны. Данный шаг вызывает недоумение и глубокое разочарование", — заявил Сафронков в пятницу.

Минфин США накануне заявил, что Вашингтон ввел санкции в отношении граждан РФ и КНДР в связи с развитием ядерной программы Пхеньяна. В частности, под санкции подпали три российские компании, включая "Независимую нефтегазовую компанию" (ННК) Эдуарда Худайнатова и ее структуру — "ННК Приморнефтепродукт".

Кроме того, согласно документу, под санкции попал россиянин Игорь Мичурин, связанный с российской компанией Ardis-bearings (ООО "Ардис-Подшипник"), зарегистрированной в Москве.