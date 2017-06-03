Постпред США: мир никогда не примет разработку ядерного оружия в КНДР

ООН, 3 июн — РИА Новости. Постпред США при ООН Никки Хейли в пятницу призвали Северную Корею принять тот факт, что международное сообщество никогда не примет наличие у страны ядерного оружия.

Совет Безопасности ООН в пятницу расширил санкционный список, действующий в отношении КНДР, единогласно приняв подготовленную США резолюцию.

"США будут безустанно работать, чтобы добиться того, что международное сообщество никогда не примет нарушения со стороны КНДР, или пересмотрит подход. КНДР должна понять, что международное сообщество никогда не примет разработку и испытания ядерного оружия со стороны северокорейского режима", — заявила Хейли.