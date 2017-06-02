Церемония вступления Черногории в НАТО пройдет в Госдепе 5 июня

ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Церемония вступления Черногории в НАТО пройдет 5 июня в здании госдепартамента США, сообщили в пресс-службе американского дипломатического ведомства.

Как отмечается, она начнется в полдень по местному времени (19.00 мск).

"На церемонии 5 июня заместитель госсекретаря Томас Шеннон примет документ о вступлении Черногории в НАТО. Черногорский премьер-министр Душко Маркович официально представит этот документ на церемонии", — говорится в сообщении. Там также указывается, что после этого "Черногория станет 29 союзником по НАТО".

Как сообщается, в церемонии примет участие генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Указывается, что флаг Черногории будет впервые поднят в штаб-квартире альянса 7 июня.

"Как сказал президент (США Дональд) Трамп, НАТО является оплотом международного мира и стабильности в течение 70 лет", — отметили в госдепартаменте.

Там подчеркнули, что предстоящая церемония "станет кульминацией многолетних усилий правительства и народа Черногории по присоединению к евро-атлантическому сообществу". В сообщении указывается, что членство Черногории в НАТО будет способствовать "большей интеграции, демократическим реформам, торговле, безопасности и стабильности (в отношениях) со всеми ее соседями".

"Кроме того, присоединение Черногории подтверждает другим претендентам, что двери НАТО остаются открытыми для стран, которые хотят и могут проводить реформы, необходимые для выполнения высоких стандартов альянса, и принимать все риски, обязательства и выгоды в рамках членства", — отметили в госдепартаменте.

Решение о приглашении Черногории в НАТО было принято в декабре 2015 года. В мае министры иностранных дел стран-членов альянса подписали протокол о вступлении страны в организацию. На прошлой неделе черногорский премьер в качестве наблюдателя впервые принял участие в саммите НАТО в Брюсселе.