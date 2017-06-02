В Мексике похитили и убили директора тюрьмы

МЕХИКО, 2 июн — РИА Новости. Директор тюрьмы в мексиканском штате Герреро был похищен и затем убит неизвестными бандитами, сообщил в пятницу представитель группы по координации безопасности штата Роберто Альварес Эредия.

Со слов родных погибшего стало известно, что бандиты ворвались в дом Мойсеса Чопина Месы ночью, избили его и увезли в неизвестном направлении. Сразу после похищения федеральные и местные силы развернули крупномасштабную операцию по поиску Чопина, однако она результата не дала. Затем стало известно об обнаружении тела мужчины с ранением в шею, им и оказался похищенный.

Штат Герреро — один из наиболее опасных с точки зрения преступности в Мексике, что обусловлено войной преступных группировок за контроль над транзитом наркотиков в США.

Именно в этом штате в сентябре 2014 года пропали 43 студента, которые, как выяснилось впоследствии, были похищены полицией, переданы в руки бандитов в городе Игуала и позднее убиты.