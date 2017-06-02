Ливийская армия отбила у "Аль-Каиды"* город Ваддан

КАИР, 2 июн — РИА Новости. Ливийская национальная армия под руководством маршала Халифы Хафтара в пятницу выбила боевиков, связанных с группировкой Аль-Каида*, из города Ваддан, расположенного в пустынной провинции Эль-Джуфра в центральной Ливии.

Как сообщает, вещающий из ОАЭ, телеканал Sky News Arabia , расположенный почти в пятистах километрах к юго-востоку от Триполи город контролировался радикальной группировкой "Бригады обороны Бенгази", являющейся одним из подразделений "Аль-Каиды" в Ливии. По данным СМИ перед атакой города военными, его жители подняли восстание против экстремистов, облегчив тем самым армии задачу по зачистке города.

С взятием Ваддана, отмечает канал, армия приблизилась к полному изгнанию из провинции Эль-Джуфра террористов "Аль-Каиды".

Хафтар не признает правительство национального согласия Ливии в Триполи и независимо руководит армией из восточных районов страны. Ранее в мае в ОАЭ состоялись переговоры, на которых Хафтар и глава правительства в Триполи Фаез ас-Саррадж достигли некоторых договоренностей, однако столкновения вооруженных сил двух сторон не прекратились.

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